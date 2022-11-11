Мужчины обогнали женщин по тратам на здоровье в России в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С января по октябрь текущего года российские мужчины тратили на здоровье больше, чем женщины. Об этом говорят данные исследования, проведенного банком «Русский стандарт», которые приводит «Газета.Ru».

Согласно приведенным данным, банковские специалисты изучили траты владельцев карт в пяти категориях «Здоровье» - «Услуги больниц», «Аптеки», «Оптика», а также «Услуги практикующих врачей» и «Услуги дантиста». Выяснилось, что мужчин тратили во всех пяти категориях больше женщин.

Средний чек у мужчин в аптеках составил 840 рублей, а женщины тратили там в среднем 813 рублей, на услуги больниц в среднем уходило 4 821 рублей у мужчин и 3 385 рублей у женщин.

В течение десяти месяцев текущего года больше всего на здоровье тратили жители Москвы, где средняя сумма таких расходов составила 2733 рублей. Следом идут Санкт-Петербург, жители которого тратили 2 263 рублей, Казань (1 434 рублей).

Ранее «Известия» сообщили, что треть учащихся студентов стараются не тратить более 10 тысячи рублей в месяц.