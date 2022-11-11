Россия запретит въезд в страну для 200 граждан США

200 граждан Соединенных Штатов больше не смогут въехать на территорию России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ввела запрет на въезд для нескольких сотен граждан США. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

«В ответ на постоянно вводимые Администрацией Джо Байдена все новые персональные санкции вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — сказано в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В частности, в стоп-листе оказались заместитель министра юстиции США Кристен Кларк, руководители оборонных предприятий и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Кроме того, под российские санкции попали и члены семьи американского лидера Джо Байдена. Отныне въезд в РФ будет полностью закрыт братьям президента США Джеймсу и Фрэнсису Байдену, а также его сестре Валери Байден.

В Соединенных Штатах на расширение российского санкционного списка пока никак официально не отреагировали. При этом ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла о том, что Вашингтон не собирается воспринимать всерьез подобные шаги со стороны Москвы, а также не станет по существу их комментировать.

При этом в Белом доме не собираются отказываться от санкционного давления на Россию, в том числе, и с помощью расширения списка граждан РФ, подпадающих под персональные санкции Вашингтона. Кроме того, в США планируют продолжать и политику по ужесточению экономических антироссийских санкций.