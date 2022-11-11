Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 ноября 2022 17:00

Россия запретит въезд в страну для 200 граждан США

Запрет на въезд в РФ введен для членов семьи Джо Байдена
Александр КИСЛОВ
200 граждан Соединенных Штатов больше не смогут въехать на территорию России

200 граждан Соединенных Штатов больше не смогут въехать на территорию России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ввела запрет на въезд для нескольких сотен граждан США. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

«В ответ на постоянно вводимые Администрацией Джо Байдена все новые персональные санкции вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — сказано в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В частности, в стоп-листе оказались заместитель министра юстиции США Кристен Кларк, руководители оборонных предприятий и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Кроме того, под российские санкции попали и члены семьи американского лидера Джо Байдена. Отныне въезд в РФ будет полностью закрыт братьям президента США Джеймсу и Фрэнсису Байдену, а также его сестре Валери Байден.

В Соединенных Штатах на расширение российского санкционного списка пока никак официально не отреагировали. При этом ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла о том, что Вашингтон не собирается воспринимать всерьез подобные шаги со стороны Москвы, а также не станет по существу их комментировать.

При этом в Белом доме не собираются отказываться от санкционного давления на Россию, в том числе, и с помощью расширения списка граждан РФ, подпадающих под персональные санкции Вашингтона. Кроме того, в США планируют продолжать и политику по ужесточению экономических антироссийских санкций.