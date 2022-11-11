Аналитик назвал сценарии изменения курса биткоина к Новому году Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменение курса биткоина к концу 2022 года может произойти по двум сценариям, причем роста криптовалюты стоит ожидать только в 2023 году. Такое мнение высказал председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский.

Как отметил специалист, на данный момент долгосрочные инвесторы собираются проводить политику снижения цен на свободные активы, а новый цикл подорожания биткоина начнется не ранее следующего года.

«Каким будет курс к концу года, сказать сложно. Тут любой, кто даст точный прогноз, либо экстрасенс, либо мошенник. Потому что этот рынок - забитая людьми площадка, которые, скажем так, с жадностью пытаются заработать», - заявил специалист в беседе с «Лентой.ру»

Мышинский предложил два сценария развития рынка. По одному из них, игроки рынка до конца этого года будут продавливать цены вниз длят того, чтобы спровоцировать панику, которая будет толкать мелких инвесторов продать активы. Другой план говорит о возможности ожидания разворота тренда на фоне ускорения инфляции в мире.

Как писала ранее «Свободная пресса», старший аналитик компании Esperio Антон Быков заявил, что восстановление цифровых активов может затянуться и начаться только в конце следующего года.

Днем ранее, 19 ноября, телеканал «360» сообщал, что стоимость биткоина опустилась ниже 16 тысяч долларов впервые с ноября 2020 года.