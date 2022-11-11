Россия запретила въезд в страну сестре и братьям Байдена

Члены семьи президента США попали под новые санкции РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия запретила въезд в страну сразу трем близким родственникам президента США Джо Байдена. Соответствующее официальное решение приняло министерство иностранных дел РФ.

В частности, согласно решению российского внешнеполитического ведомства, отныне будет запрещен въезд на территорию РФ братьям американского лидера Джеймсу и Фрэнсису Байдену, а также его родной сестре Валери Байден.

Кроме того, под санкции России попала и высокопоставленный подчиненный Байдена - пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Соединенных Штатах пока не комментируют решение России о расширении своего "стоп-листа" американских граждан. При этом ранее в Вашингтоне отмечали, что не воспринимают российских санкционный список всерьез и не будут каким-либо образом официально на него реагировать. При этом санкционную политику в отношении РФ США намерены продолжать и усиливать, об отказе от антироссийских санкций речи не идет.