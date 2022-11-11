Проктолог назвал продукты, увеличивающие риск рака кишечника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Употребление некоторых продуктов увеличивает риск развития рака толстой кишки. Об этом сообщил проктолог, заведующий отделением колопроктологии МКНЦ имени А. С. Логинова Департамента здравоохранения Москвы Михаил Данилов.

Как отметил эксперт, человек как правило сталкиваются с таким недугом в силу возрастных изменений. Среди других факторов специалист назвал длительный анамнез воспалительных заболеваний кишечника, а также малоподвижный образ жизни и злоупотребление определенной пищей.

«В особенности это касается тех мясных продуктов, которые проходят термическую обработку. Сюда можно отнести потребление колбас, копченостей, грилей, фастфуда», - заявил специалист в беседе с Lenta.ru, напомнив, что Всемирная организация здравоохранения признает данный продукты канцерогенами

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