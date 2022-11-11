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НовостиВ мире11 ноября 2022 17:41

Армения согласился с российским вариантом мирного договора с Азербайджаном

Об этом заявил армянский премьер Никола Пашинян
Александр КИСЛОВ
Никол Пашинян заявил, что согласен подписать предложенный РФ мирный договор с Азербайджаном

Никол Пашинян заявил, что согласен подписать предложенный РФ мирный договор с Азербайджаном

Фото: REUTERS

Армения готова в самое ближайшее время подписать мирный договор с Азербайджаном на условиях, предложенных Российской Федерацией. Соответствующее публично заявление сделал глава армянского правительства Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении также отметил, что Ереван будет стремиться к подписанию мирного договора до конца 2022 года, отмечает информагентство Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, заключение мира в настоящее время является приоритетом для властей Армении, руководству страны важно не допустить возможных дальнейших обострений ситуации в отношениях с Баку, а также постараться избежать возможной военной эскалации в будущем.

При этом конкретные параметры проекта мирного соглашения, которое сейчас активно обсуждают армянские и азербайджанские власти пока не обнародуются - это произойдет лишь после окончательного согласования всех документов.