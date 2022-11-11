Подозреваемый по делу о давке в Сеуле полицейский обнаружен мертвым

Один из полицейских, проходивший по делу о давке в Сеуле как подозреваемый, найден мертвым Фото: REUTERS

Сотрудник полиции, проходящий по делу о халатности в связи со смертельной массовой давкой в Сеуле, был обнаружен мертвым в своем доме. Информацию об этом распространило южнокорейское агентство Ренхап.

Что стало причиной смерти 55-летнего правоохранителя, пока не сообщается. Сейчас обстоятельства смерти офицера выясняют местные силовики.

Он имел статус подозреваемого по уголовному делу о халатности, которое было возбуждено в связи с массовой гибелью людей в результате давки в столице Южной Кореи.

Именно он, как полагает следствие, приказал своим подчиненным удалить из официального отчета о трагическим инциденте информацию о том, что во время празднования Хэллоуина в Сеуле (во время которого и произошла смертельная давка) имелись серьезные проблемы с безопасностью.

Помимо скончавшегося полицейского, подобные дела возбуждены и в отношении еще нескольких местных силовиков.