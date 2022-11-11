Психиатр рассказала о пользе сильного стресса для здоровья Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный стресс может быть полезным для здоровья человека, поскольку активирует защитные механизмы, развивая сопротивляемость организма в трудных ситуациях, а также позволяя принимать взвешенные решения, не поддаваясь при этом панике. Об этом рассказала врач-психиатр Елена Николаева, отметив, что на центральную нервную систему (ЦНС) скорее негативно влияют вредные привычки и недосып.

Николаева предупредила, что длительная неспособность нормально переживать сильный стресс и тяжелые жизненные ситуации может привести психическими расстройствами, среди которых мания преследования и шизофрения.

«Часто стрессы провоцируют соматизацию тревоги и депрессии - появляются разные симптомы заболеваний внутренних органов, что не всегда говорит об их наличии. Люди начинают обращаться к различным врачам, но улучшения так и не наступает», - уточнила эксперт в разговоре с NEWS.ru, указав на то, что в данном случае проблема в психике.