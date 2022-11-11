Названы продукты, которые вызывают привыкание, как табак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что сигареты вызывают привыкание, мы знаем без лишних напоминаний. Но, оказывается, некоторые продукты питания могут вызывать не меньшую зависимость.

Исследование ученых из Университета Мичигана и Технологического института Вирджинии подтверждает, что все дело в особой обработке. Пища с высокой степенью обработки, как и сигареты, вызывает компульсивное употребление. В мозге происходит изменение участков, влияющих на настроение, самочувствие, а также отвечающих за тягу к тому или иному.

Зависимость, как от табака, могут провоцировать картофель фри, чипсы, печенье, полуфабрикаты, мороженое, пишет "Ридус".

Возможно, ключ стоит искать в большой количестве рафинированных углеводов и жиров в составе этих продуктов.

Они обрабатываются таким образом, чтобы перед ними было трудно устоять, а употребление приносило большое удовольствие.

- Стоит перестать думать об этих продуктах, как об обычной еде, потому что они могут вызвать зависимость, - сказал Александр ди Феликантонио, один из авторов исследования.