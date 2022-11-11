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НовостиПолитика11 ноября 2022 18:58

SpaceKnow: два неизвестных судна находились у "Северных потоков" в дни перед терактом

Соответствующая информация уже передана структурам НАТО
Александр КИСЛОВ
Стали известны новые подробности обстоятельств резонансного теракта на "Северных потоках"

Стали известны новые подробности обстоятельств резонансного теракта на "Северных потоках"

Фото: REUTERS

Аналитическая фирма SpaceKnow заявила, что с помощью спутниковых снимков зафиксировала два неизвестных судна вблизи "Северных потоков" в дни перед терактом. Об этом пишет издание Wired.

"У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира", – заявляют аналитики, подчеркивая, что вся имеющаяся у них информация о терактах на газопроводах уже передана структурам НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин публично заявил о том, что за подрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" с большой долей вероятности стоят "англосаксы". Российский лидер подчеркнул, что с помощью данного резонансного теракта они фактически перешли к прямому уничтожению единой общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Позднее российского министерство обороны официально заявило о причастности британских военных к подрыву газопроводов. По данным военного ведомства, у Москвы в настоящее время уже есть неопровержимые доказательства правдивости этой информации.

10 ноября текущего года стало известно о том, что компании-оператору "Северных потоков" - компании Nord Stream AG - все же будет позволено провести собственное официальное расследование случившегося.