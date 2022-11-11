SpaceKnow: два неизвестных судна находились у "Северных потоков" в дни перед терактом

Стали известны новые подробности обстоятельств резонансного теракта на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Аналитическая фирма SpaceKnow заявила, что с помощью спутниковых снимков зафиксировала два неизвестных судна вблизи "Северных потоков" в дни перед терактом. Об этом пишет издание Wired.

"У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира", – заявляют аналитики, подчеркивая, что вся имеющаяся у них информация о терактах на газопроводах уже передана структурам НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин публично заявил о том, что за подрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" с большой долей вероятности стоят "англосаксы". Российский лидер подчеркнул, что с помощью данного резонансного теракта они фактически перешли к прямому уничтожению единой общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Позднее российского министерство обороны официально заявило о причастности британских военных к подрыву газопроводов. По данным военного ведомства, у Москвы в настоящее время уже есть неопровержимые доказательства правдивости этой информации.

10 ноября текущего года стало известно о том, что компании-оператору "Северных потоков" - компании Nord Stream AG - все же будет позволено провести собственное официальное расследование случившегося.