Foreign Policy: США пытаются возобновить переговоры с Россией по договору СНВ

Российско-американские переговоры по договору СНВ могут быть возобновлены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание Foreign Policy назвало тайную цель Белого дома относительно Москвы, которую Вашингтон добивается с лета этого года.

По информации журнала, речь идет не об урегулировании украинского кризиса - в переговорах с Москвой на эту тему Вашингтон публично участвовать в настоящее время пока что не готов.

Источники издания отмечают, что в действительности в рамках контактов с Москвой США всеми силами стремятся возобновить с Россией диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Известно, что в Вашингтоне надеялись на то, что диалог по данному договору будет возобновлен уже в сентябре нынешнего года, однако этого так и не произошло. Тем не менее, команда нынешнего президента США Джо Байдена - американские политики и высокопоставленные дипломаты - рассчитывает на то, что российская сторона все решит пойти на переговоры по договору СНВ в обозримой перспективе. В Кремле данную информацию пока никак не прокомментировали.