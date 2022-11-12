Newsweek: Отказ Украины от переговоров с Россией вынуждает Евросоюз сокращать финансовую помощь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем дольше украинская сторона будет отказывается от переговоров с Россией для урегулирования ситуации, тем труднее Европейскому союзу будет даваться согласование выделения финансовой поддержки Киеву. Таким мнением в интервью с изданием Newsweek поделился сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари.

- Если условия на Украине продолжат ухудшаться, то у Европы может не остаться выбора, - считает эксперт.

Чорчиари также обращает внимание на то, что сейчас европейцы еще больше ждут начала процесса по мирному урегулированию на Украине.

Ранее немецкий журналист Junge Welt Йорг Кронауэр выразил мнение, что Украина будет поглощать европейские деньги в случае вступления в Евросоюз. При этом автор статьи полагает, что темпы вступления страны в союз замедлит коррупция на Украине.

Также накануне член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин в ходе своего выступления перед избирателями в Су-Сити, штат Айова, заявила, что при победе Республиканской партии на промежуточных выборах "Украине не достанется ни цента", подчеркнув, что США важнее в экономическом плане.