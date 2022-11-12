Минфин США: Индия сможет закупать российскую нефть дороже ценового потолка Фото: REUTERS

Администрация США считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из России по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель. Об этом в интервью агентству Reuters заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Согласно ее предположениям, "России будет сложно поставлять столько же нефти, сколько она поставляла, когда ЕС прекратит покупать российскую нефть".

Йеллен тажке добавила, что Индия и частные компании этой страны "также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы".

Чиновница дополнительно акцентировала внимание на том, что американская сторона будет рада тому, если "Индия, Африка или Китай" смогут договориться о предоставлении им скидок.

Пару дней назад в Штатах высказывали мнение, что власти Индии получат выгоду от ограничения цен на нефть из России. Также предполагается, что ограничение цен на нефть может дать Индии рычаги для переговоров о скидках на мировых рынках.

Накануне газета The Economic Times сообщала, что Россия в октябре 2022 года вышла на первое место по объему поставляемой нефти в Индию. Как следует из представленных сведений, импорт российской нефти в Индии составил 946 тысяч баррелей в день, что на 8% выше, чем в сентябре. Это 22% от всех поставок.