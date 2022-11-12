Освобожденный из плена сержант ДНР рассказал о жестоких издевательствах СБУ Фото: REUTERS

Освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) оказались жестокими в обращении с военнопленными на Украине.

По его словам, он постоянно били пленников.

- "Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении, тебе надевают мешок (на голову), наручники, наклоняют, получаешь "Крымский загар" (удар по спине), - рассказал Клинов РИА Новости.

Ранее военнослужащий российских, который побывал в плену у украинских националистов. После он рассказал о нарушении Украиной положений Женевской конвенции в отношении военнопленных. В частности, он заявил, что стал свидетелем убийства другого военнопленного. Видео с рассказом военнослужащего опубликовало Минобороны.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.