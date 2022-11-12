Эксперт Закарян: Неожиданный перегрев смартфона способен указывать на работу программ-шпионов Фото: Shutterstock

Руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян предупреждает россиян, что есть огромное количество программ, которые могут передавать информацию с вашего смартфона третьим лицам.

По словам эксперта, это может быть ваше местоположение, личные сообщения или даже данные учетных записей. Об этом пишет "Прайм".

Закарян считает, что, прежде всего, стоит обратить внимание на неожиданный перегрев устройства, необъяснимый рост потребления интернет-трафика и быстрый разряд аккумулятора.

Ранее сообщалось, что аналитики антивирусной компании Avast в 20 играх, размещенных в магазине приложений Google Play, обнаружили троян семейства HiddenAds. Этот вирус, как и другие ему подобные, заваливает смартфон большим количеством рекламы. В том числе ее показы идут и без запуска самих приложений.