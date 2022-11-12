Что произошло в ночь на 12 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в юридическом статусе Херсона не может быть никаких изменений. Он напомнил, что Херсон является субъектом Российской Федерации, к которой на законодательном уровне этот субъект закреплен, определен.

ЕС и Британия намерены изолировать делегацию России на предстоящем саммите G20 ("Большой двадцатки"). В частности, они задумали бойкотировать выступления российской делегации, пишет Telegraph.

Российский лидер Владимир Путин и его коллега из Центральноафрианской Республики Фостен Арканж Туадера провели телефонные переговоры. Стороны обсудили сотрудничество в экономической и политической сферах. Также Путин подтвердил готовность РФ помочь в обеспечение стран африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями.

Администрация Джо Байдена с лета 2022 года желает возобновить диалог с Москвой по договору СНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), даже несмотря на существующее напряженность в отношениях между странами, сообщает журнал Foreign Policy.

Освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал, что сотрудники СБУ оказались жестокими в обращении с военнопленными на Украине. По его словам, он постоянно били пленников, надевали мешки на голову и закрепляли руки наручниками.

США считают допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из России по любой стоимости, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель. Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, "России будет сложно поставлять столько же нефти, сколько она поставляла".