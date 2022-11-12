Американский историк Эрик Зюсс назвал западных политиков нацистами, поддерживающими Украину Фото: REUTERS

Антироссийские санкционные ограничения и финансовая поддержка Украины показали истинное отношение политиков западных стран к своим гражданам. Такое мнение в статье для Modern Diplomacy выразил американский историк Эрик Зюсс.

«Нацисты всецело поддерживают Украину против России ... Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров», - отмечается в статье историка.

Как заявляет автор публикации, западные страны просчитались с введенными в отношении Москвы санкционными ограничениями, нанеся вред самому себе. Страны Европейского союза лишились самого дешевого источника энергоресурсов, а теперь обычным европейцами необходимо переплачивать из-за решения их лидеров.

Кроме того, Зюсс проанализировал динамику курса рубля по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов, указав на то, что Москва победила на «экономическом фронте». По его словам, западные страны «раздавлены» санкциями.