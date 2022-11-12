Два пролета Антоновского моста в Херсонской области разрушены

Два пролета Антоновского моста через Днепр разрушены Фото: REUTERS

Два пролета Антоновского моста в Херсонской области были разрушены в пятницу, 11 ноября. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Напомним, в минувший четверг, 10 ноября, Министерство обороны РФ объявило, что Вооруженные силы (ВС) России выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. За день до этого, 9 ноября, российское военное ведомство заявило об отводе российских войск в Херсонской области, уточнив, что они займут оборону на левом берегу Днепра. Такой приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу после обращения командующего объединенной группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина.

Позже Министерство обороны РФ заявило, что на левый берег Днепра вывели свыше 30 тысяч российских военных, а также около пяти тысяч единиц вооружения и техники, отметив, что операция прошла без каких-либо потерь личного состава и вооружения.