Посол назвал причину подорожания колумбийского кофе в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Колумбии в Москве Эктор Аренас Нейра заявил, что стоимость колумбийского кофе в России в следующем году вырастет, указав на проблемы с урожаем в стране.

По словам дипломата, первоочередной причиной изменения стоимости кофе стали проблемы с урожаем в стране. «Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых "кофейных" регионах Колумбии из-за тяжелой зимы», - приводит РИА Новости слова после.

Как уточнил Нейра, согласно прогнозам, урожай снизится на 50-57% по сравнению с 2021 годом. В связи с этим производство кофе уже упало на 22%. Кроме того, к росту цен приведет подорожание удобрений, а также проблемы с логистикой и нехватка контейнеров.

Дипломат подчеркнут, что изменение стоимости затронет не только российский рынок, отметив также, что пока не может говорить о том, на сколько именно подорожает продукт.