Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 ноября 2022 6:15

Посол назвал причину подорожания колумбийского кофе в России

Посол Нейра заявил, что колумбийский кофе подорожает в России из-за проблем с урожаем
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол назвал причину подорожания колумбийского кофе в России

Посол назвал причину подорожания колумбийского кофе в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Колумбии в Москве Эктор Аренас Нейра заявил, что стоимость колумбийского кофе в России в следующем году вырастет, указав на проблемы с урожаем в стране.

По словам дипломата, первоочередной причиной изменения стоимости кофе стали проблемы с урожаем в стране. «Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых "кофейных" регионах Колумбии из-за тяжелой зимы», - приводит РИА Новости слова после.

Как уточнил Нейра, согласно прогнозам, урожай снизится на 50-57% по сравнению с 2021 годом. В связи с этим производство кофе уже упало на 22%. Кроме того, к росту цен приведет подорожание удобрений, а также проблемы с логистикой и нехватка контейнеров.

Дипломат подчеркнут, что изменение стоимости затронет не только российский рынок, отметив также, что пока не может говорить о том, на сколько именно подорожает продукт.