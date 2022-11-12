Газовые противоречия Германии и Индии перешли в дипломатическую сферу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Противоречия между Берлина и Нью-Дели по вопросам поставок сжиженного природного газа (СПГ) перешли в политическую сферу. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как передает агентство, индийская компания GAIL India Ltd до 2041 года должна получать по 2,5 миллионов тонн сжиженного природного газа в год от бывшего подразделения компании «Газпром». На данный момент компания получила название SEFE (Securing Energy for Europe GmbH), находясь под управлением немецкого правительства.

Отмечается, что с мая 2022 года компания уже отменила поставку 17 партий газа, поскольку больше не получает голубое топливо с Ямала. Агентство отмечает, что для восполнения пробелов в поставках были привлечены дипломаты.

«Стороны привлекли дипломатов, чтобы попытаться разрешить разногласия по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа в Индию немецкой государственной компанией … Индия также ищет решение с Россией, чтобы заполнить пробел в поставках», - сказано в статье.