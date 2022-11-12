Глава Курчатовского института допустил появление коронавируса с рекордной смертностью Фото: Shutterstock

Президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил о возможности появления штамма коронавирусной инфекции, способного «убить» 90% заразившихся.

«Придет ковид со смертностью в 90%, где из 10 заболевших девять умрут», - глава Курчатовского института в ходе своего выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2022, отметив, что «биоопасность стала главной».

На втором месте по опасности вызовов член-корреспондент РАН поставил киберугрозы, но указал на то, что их гораздо проще устранить. По его словам, для ликвидации киберугроз достаточно просто выключить «рубильник», а вот с биоопасностью «ничего поделать» не смогут.

«Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство», - добавил Ковальчук.

Напомним, накануне врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал одышку самым опасным симптомом коронавирусной инфекции, отметив, что потеря обоняния была самым характерным признаком COVID-19, однако ситуация изменилась с распространением новых штаммов.