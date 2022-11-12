В России на 12 ноября 2022 года выявлено 5 514 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявлено 5 514 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в субботу, 12 ноября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 62 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 5 717 человек, что на 8,0% меньше по сравнению с минувшей пятницей, 11 ноября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 188 человек, что на 4,8% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на субботу, 12 ноября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа за все время пандемии в стране выросло до 21 494 588. Жертвами COVID-19 стало 390 964 человека, а выздоровело 20 896 445 пациента.