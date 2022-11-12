Премьер Австралии шокировал граждан своим требованием к Путину

Энтони Альбанезе в мае 2022 года стал 31-м премьер-министром Австралии Фото: REUTERS

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе шокировал читателей Sky News своим требованием к президенту России Владимиру Путину. Ранее политик призвал Запад продолжать оказывать давление на российского лидера

Один из читателей с возмущением прокомментировал, что «Альбанезе "фантастический" лидер и дипломатичный государственный деятель. Вместо того, чтобы донести свою точку зрения он выдвигает требования и тявкает на Путина».

Другой комментатор задается вопросом, что «ты сделаешь, если Путин тебя не послушает? При этом он отмечает, что Альбанезе «начинает верить в собственную чушь».

Пользователи сошлись во мнении, что «такие заявления показывают, что Альбанезе здесь точно не главный» и рекомендуют Альбанезе «попросить Путина дать несколько советов».

При этом один из пользователей сравнил Альбанезе с ребенком, «который понятия не имеет о силе другой стороны. Автор подвел итог и сказал, что «шокирует, что такие люди руководят страной, не имея ни малейшей порядочности или смирения».