Первый в России удаленный багажный терминал аэропорта открыли на горнолыжном курорте «Шерегеш»

В «Шерегеше» начал работать первый в России выносной терминал аэропорта им. Бориса Волынова. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Глава Кузбасса Сергей Цивилев дал старт работе удаленного багажного терминала аэропорта Новокузнецка на курорте «Шерегеш». Терминал открыли к началу горнолыжного сезона. Теперь пассажиры могут сдать багаж при вылете, а получить его прямо на горе, в сервисном центре «Белка». Это удобно для тех, кто везет с собой горнолыжное снаряжение. К тому же при прилете в Новокузнецк пассажирам не придется искать грузовое такси.

«Сегодня в «Шерегеше» начал работать первый в России выносной терминал аэропорта им. Бориса Волынова, - отметил Сергей Цивилев. - Теперь можно оформить полностью трансфер с доставкой на курорт комфортабельными автобусами со сдачей и получением багажа здесь, на курорте. В перспективе багаж будут доставлять прямо в гостиницу. Мы к каждому летнему и зимнему сезону делаем все для повышения комфорта наших гостей, это наше правило».

Кроме того, губернатор 12 ноября открыл движение по автомобильной дороге, ведущей на курорт «Шерегеш». Новая трасса решит проблему пробок.