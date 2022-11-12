Постпред США при НАТО считает, что Москва при желании может закончить конфликт

НАТО и США находятся на ежедневной связи с военным командованием Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США выразили надежду на проведение переговоров по Украине, но при этом полагают, что определять условия должен президент Украины, об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.

«Москва могла бы закончить конфликт завтра при желании», - заявила журналистам Смит.

«Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент только что сказал, что этой войне необходимо положить конец, достигнув соглашения, но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное», - выразила мнение дипломат.

Постпред отметила, что НАТО и США находятся «на ежедневной связи с военным командованием Украины».

При этом она пояснила, что «мы разделяем военную стратегию, но в итоге они сами должны определять, что делать, с учетом задач на поле боя. Не вижу больших разногласий в этом вопросе между США и Украиной».