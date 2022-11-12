Глава МИД Украины обвинил Россию в ведении «голодных игр» со всем миром Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже призвал членов организации надавить на Москву в вопросе зерновой сделки, потребовав также не дать России «играть в голодные игры».

«Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства, отметив, что одного присутствие России в зерновой сделке «недостаточно».

Ранее, в конце июля этого года, Турция, Россия, Украина, а также Организация Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение, в котором сказано о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле создали совместный координационный центр. Соглашение также предусматривает, что корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.