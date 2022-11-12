В России увеличились продажи DVD- и Blu-ray-дисков

Интернет-площадки также подтверждает увеличение спроса к фильмам и музыке на физических носителях Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

В России с весны 2022 года отмечается более чем двукратное увеличение продаж DVD- и Blu-ray-дисков с фильмами и музыкой и возросший спрос на DVD-плееры, об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию от ритейлера и интернет-магазин.

«В «М.Видео-Эльдорадо» продажи дисков в форматах DVD и Blu-ray за период с марта по сентябрь 2022 года увеличились в 2,2 раза относительно прошлого года», - поясняет издание.

Как уточняется, в компании основной объем продаж дисков с фильмами приходится на диски Blu-ray.

Интернет-площадка Ozon также подтверждает увеличение спроса к фильмам и музыке на физических носителях. С марта по сентябрь 2022 года было куплено на 16% больше DVD-дисков с фильмами, а DVD-дисков с музыкой приобрели на 51% больше клиентов, чем за такой же период 2021 года.

При этом в интернет-магазине отметили увеличение спроса на DVD-плееры на 40% в сравнении с прошлым годом.