Минздрав России поручил регионам иметь запас лекарств минимум на четыре месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения РФ поручило российским регионам сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество - не менее четырех месяцев запаса - лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы», - заявил министр.

Мурашко уточнил, что сейчас в стране зафиксированы задержки с поставками иностранных лекарственных препаратов, однако отказов или серьезных угроз для фармацевтического рынка отмечено не было.

«По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, мы не видим сегодня каких-то отказов и больших угроз, но сложности в скорости поставки, они имеют значение», - заявил глава Минздрава РФ, отметив также, что наращивание производства лекарственных препаратов в России идет опережающими темпами.