Зародыш черной дыры поглотил оказавшуюся рядом звезду

Фото: NASA, ESA, Ryan Foley/UC Santa Cruz

Астрономы нашли новую черную дыру в карликовой галактике. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Astronomy.

Как уточняют эксперты, в момент, когда звезда проходит около черной дыры, она фрагментируется и разрушается, «спагеттифицируется», а ее материал тем временем начинает вращаться вокруг черной дыры, а также сжиматься и нагреваться. В результате возникает вспышка, по которой астронавтам удобно обнаруживать черные дыры.

Во время разрушения звезды астрономы нашли черную дыру AT 2020neh в карликовой галактике DSS J152120.07+140410.5, которая удалена от Земли на 850 млн световых лет. Последствия приливного разрушения заметны в кадре, который сделал телескопом Hubble. Зарождающаяся черная дыра имеет среднюю массу, поэтому ее было бы сложно увидеть другим способом.

«Это открытие взволновало нас, потому что показало, что мы можем использовать события приливного разрушения для обнаружения большего количества черных дыр средней массы в «спокойных» карликовых галактиках, а также измерять их массу», - уточнили авторы открытия из Калифорнийского университета в Санта-Круз.