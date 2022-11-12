Директор ДТЭК заявил, что на восстановление разрушенной энергосистемы Херсона потребуется месяц Фото: REUTERS

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил о разрушении энергосистемы Херсона, отметив, что на ее восстановление потребуется один месяц.

«Херсон... Там не то что графиков - там вообще нет электроэнергии», - приводит слова директора ДТЭК издание Obozrevatel.ua.

По его словам, возобновление электроснабжения может занять около месяца. Сахарук уточнил, что самая сложная ситуация с электричеством отмечена в северных и центральных регионах Украины, в том числе, в Киеве и Киевской области, сообщив также о повреждении оборудования, которое позволяет передавать ток от мест генерации. Тем не менее он заявляет, что оборудования должно хватить для возобновления электроснабжения Херсона.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что банковскую систему Украины готовят к полному отключению электричества (блэкауту), а незадолго до этого жителей Киева предупредили об аварийных отключениях электричества в украинской столицы из-за дефицита мощности.