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НовостиВ мире12 ноября 2022 11:01

Эрдоган обвинил Байдена в том, что тот прячет исламского проповедника Гюлена

По словам турецкого лидера, Гюлену подарили "огромный особняк в Пенсильвании".
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эрдоган обвинил Байдена в том, что тот прячет исламского проповедника Гюлена

Эрдоган обвинил Байдена в том, что тот прячет исламского проповедника Гюлена

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американского лидера Джо Байдена в том, что тот скрывает главу запрещенного в его стране организации FETO, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Пенсильвании.

Турецкие власти обвиняют организацию живущего в США проповедника, которую Анкара называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года, после чего а Турции арестовали более 80 тысяч человек, а уволены или отстранены от работы были около 150 тысяч граждан. Гюлен отверг обвинения.

"Кто защищает их сейчас? Прежде всего, Греция. Они бегут и попадают в Грецию, они бегут и попадают в Европу. Они всегда бежали туда; они живут в Германии, Франции, Голландии, Дании, Англии, Америке. И США скрывают этого человека. Кто его прячет? Байден прячет его", - заявил турецкий лидер, добавив, что Гюлену подарили "огромный особняк в Пенсильвании".