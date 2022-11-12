Власти Запорожской области прокомментировали возможность эвакуации из региона

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обратился к жителям региона из-за вопросов о возможной эвакуации.

Глава региона заявил, что эвакуация населения правого берега Херсонской области была планомерной. По его словам, это были «вынужденные стратегически выверенные шаги для проведения полномасштабной операции, в которой не должны пострадать мирные жители и объекты культурного наследия».

Балицкий заявил, что относительно Запорожской области нет никаких планов по эвакуации, указав на отсутствие причин, а также отметив, что «границы давно и надежно защищены».

«Необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда, заведомо пытаясь посеять панику и дестабилизировать обстановку, не что иное, как агония и скрытие истинного положения дел киевского руководства», - написал он в своем Telegram-канале, призвав жителей региона не верить фейковым сообщения, а также не поддаваться панике.