Никита Михалков заявил, что условия премии «Оскар» противоречат российским ценностям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссер Никита Михалков заявил, российским фильмам невозможно выполнить требования премии «Оскар», отметив, что картины из России там принимать не будут.

По его словам, условия отбора фильмов для премии «противоречат российским ценностям». Как он отметил, на «Оскар» принимают только те фильмы, где присутствует ЛГБТ-репрезентация и расовое разнообразие актерского состава. Михалков указал на планы по созданию Евразийской киноакадемии.

«Считаю, что «Оскар» умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией - дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей», - приводит ТАСС слова режиссера.

Кроме того, Михалков сообщил, что церемония вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» пройдет в следующем году, отметив, что эту церемонию пока никто не отменял.