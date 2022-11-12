Глава Кузбасса Сергей Цивилев дал старт горнолыжному сезону на курорте «Шерегеш»

В прошлом зимнем сезоне Шерегеш стал вторым по посещаемости горнолыжным курортом после Красной поляны. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш первым в России открыл новый зимний сезон. В фестивале «Шерегешфест 2022», традиционно приуроченном к началу сезона катания, принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Поздравляю вас с открытием нового горнолыжного сезона в Шерегеше! Он стал еще лучше, комфортабельнее, удобнее. В преддверии этого сезона мы сделали много нового на курорте, улучшения почувствуют и жители, и гости нашего региона. Мы уже вошли в ТОП горнолыжных курортов страны, теперь наша задача — в течение четырех-пяти лет войти в число лучших горнолыжных курортов мира. У нас для этого есть все основания», - отметил Сергей Цивилев.

В прошлом зимнем сезоне Шерегеш стал вторым по посещаемости горнолыжным курортом после Красной поляны – его посетили больше 2 млн человек. В новом сезоне гостей ждут 93 отеля с номерным фондом на 4300 мест, 77 кафе и 28 пунктов проката. На курорте действуют 19 подъемников, два траволатора и 26 горнолыжных трасс протяженностью 56 км.