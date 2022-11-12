Автомобильное движение по Крымскому мосту востановлено Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено в субботу, 12 ноября. Об этом сообщил Минтранс РФ, отметив, что мост для машин открыт раньше запланированного срока.

«Сегодня в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у поезда, проезжавшего мимо. Сначала сообщалось о трех погибших, однако позже число жертв выросло до четырех. Ударная волна привела к обрушению двух пролетов автомобильной части моста.

Как писал сайт KP.RU, ФСБ установила, что организатором взрыва на Крымском мосту было главное управление разведки Министерства оборов Украины, а также его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура ведомства. Сообщалось, что по данному делу задержаны пять российских граждан, трое граждан Украины и Армении.