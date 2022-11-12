Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Запорожской и Херсонской областях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в субботу, 12 ноября, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, а также - склад вооружения и военной техники украинской армии в Харьковской области.

«В районе города Варваровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ», - заявил в ходе брифинга официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, отметив также, что «в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад вооружения и военной техники».

Напомним, сегодня, 12 ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что сейчас украинская армия усиливает свою военную группировку на Запорожском направлении. По его словам, часть своих сил будут перебрасывать с Херсонского направления на запорожский участок фронта.