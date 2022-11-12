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НовостиПолитика12 ноября 2022 12:02

Российские военные уничтожили две украинские радиолокационные станции производства США

Были уничтожены РЛС AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские военные уничтожили две украинские радиолокационные станции производства США

Российские военные уничтожили две украинские радиолокационные станции производства США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в субботу, 12 ноября, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зелёная Долина Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны Российской Федерации в субботу, 12 ноября, также заявили об уничтожении склада боеприпасов украинской армии в районе города Варваровка, расположенного в Запорожской области, а также склада вооружения и военной техники в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области.