Российские военные уничтожили две украинские радиолокационные станции производства США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в субботу, 12 ноября, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зелёная Долина Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны Российской Федерации в субботу, 12 ноября, также заявили об уничтожении склада боеприпасов украинской армии в районе города Варваровка, расположенного в Запорожской области, а также склада вооружения и военной техники в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области.