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НовостиЭкономика12 ноября 2022 12:22

Bloomberg: ОПЕК+ «рулят» Россия и Саудовская Аравия

Издание считает, что многие страны готовы противостоять США
Сергей ГАПЧУК
Другие страны показали готовность противостоять США, даже вопреки собственным интересам

Другие страны показали готовность противостоять США, даже вопреки собственным интересам

Фото: Shutterstock

Сокращение добычи нефти показало готовность других стран противостоять США, об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Ситуация с нефтью продемонстрировала решимость других государств дать отпор Вашингтону и подвергнуть сомнению его влияние», — говорится в статье издания.

Авторы статьи поясняют, что решение сократить объемы добычи нефти говорит, что ОПЕК+ «рулят» Россия и Саудовская Аравия.

При этом отмечается, что страны показали готовность противостоять США, даже вопреки собственным интересам.

«Даже Турция и Китай выступили в защиту решения ОПЕК+, несмотря на то, что сокращение добычи нефти противоречит их экономическим интересам как импортеров черного золота», — указывается в публикации.

По мнению журналистов, такое поведение является «ответным ударом» незападных стран на «высокомерную» политику США.

В завершении статьи авторы приходят к выводу, что «внешняя политика США, основанная на идее превосходства демократий над недемократиями, усложняет возможности администрации Байдена в поиске новых путей сотрудничества».