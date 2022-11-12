Bloomberg: ОПЕК+ «рулят» Россия и Саудовская Аравия

Другие страны показали готовность противостоять США, даже вопреки собственным интересам Фото: Shutterstock

Сокращение добычи нефти показало готовность других стран противостоять США, об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Ситуация с нефтью продемонстрировала решимость других государств дать отпор Вашингтону и подвергнуть сомнению его влияние», — говорится в статье издания.

Авторы статьи поясняют, что решение сократить объемы добычи нефти говорит, что ОПЕК+ «рулят» Россия и Саудовская Аравия.

При этом отмечается, что страны показали готовность противостоять США, даже вопреки собственным интересам.

«Даже Турция и Китай выступили в защиту решения ОПЕК+, несмотря на то, что сокращение добычи нефти противоречит их экономическим интересам как импортеров черного золота», — указывается в публикации.

По мнению журналистов, такое поведение является «ответным ударом» незападных стран на «высокомерную» политику США.

В завершении статьи авторы приходят к выводу, что «внешняя политика США, основанная на идее превосходства демократий над недемократиями, усложняет возможности администрации Байдена в поиске новых путей сотрудничества».