В Турции заявили, что Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив Фото: REUTERS

В Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что Российская Федерация ограничила проход судов, которые загружаются за пределами России, через Керченский пролив в Азовское море. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на ведомство.

Морская администрация России уведомила турецкое ведомство, что "проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен", - пишет агентство со ссылкой на управление.

В Керченском проливе России располагается транспортная гражданская инфраструктура. Через паромную переправу с ночи на 9 октября по 07:00 11 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 29 075 пассажиров, 17 668 единиц автотранспорта и 1304 железнодорожных вагона.