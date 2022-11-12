Армия России отразила контратаку иностранных боевиков в ДНР

При отражении контратаки наши войска применили артиллерию и авиацию Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие вооруженных сил России при попытке контратаки со стороны противника уничтожили более 85 иностранных наемников на южно-донецком направлении в ДНР, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки», - пояснили в ведомстве.

Как уточняется, при отражении контратаки наши войска применили артиллерию и авиацию, уничтожив при этом более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, войска России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».