Всероссийская лига КВН среди инвалидов прошла в Ленинградской области

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В Ленинградской области при поддержке правительства региона прошел финал игры КВН среди команд инвалидов России «Время удивлять». Более сотни веселых и находчивых участников из разных регионов страны собрались на сцене, чтобы поднять настроение зрителям своими шутками и музыкальными номерами

Среди игроков - люди с травмами слуха, зрения, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Но об этом совершенно забываешь, когда следишь за их выступлением. Участники конкурса разыграли миниатюры, сыграли разминку и показали музыкальное домашнее задание. Команды шутили на злобу дня, затрагивая важные социальные проблемы, разыграли номера про Гарри Поттера, использовали сюжет «Спящей красавицы» и даже показали свою версию продолжения культового фильма «Брат».

По итогам юмористических состязаний чемпионом лиги стала команда «Чернозем» из Воронежа. Второе место выиграла команда «Перцы» из Санкт-Петербурга, а на третьем расположилась команда «Тридевятое царство» из Калининградской области.

Проект «Время удивлять», в рамках которого прошел финал игр КВН среди инвалидов, реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области. «СВОЯ лига» Всероссийского общества инвалидов - единственная в России официальная лига Международного Союза КВН для людей с ограниченными возможностями.

КВН среди инвалидов стал развиваться более 20 лет назад сначала в Санкт-Петербурге, затем и в Ленинградской области, и за это время стал не только любимым хобби многих людей с ограниченными возможностями, но и образом жизни. Главная цель проведения игр лиги – помочь инвалидам раскрыть свой творческий потенциал и интегрироваться в общество, создать условия для общения с единомышленниками и предоставить им возможность завести новых друзей. В состав команд-участниц лиги должно входить не менее 80% инвалидов.