Байдену пригрозили пощечиной за его слова о военных России

Пользователи Twitter осудили Байдена за высказывания о российских военных Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter выразили большое количество критики в адрес президента США Джо Байдена после того, как он сделал заявления о конфликте в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, Байден заявил, что конфликт не разрешится, если президент России Владимир Путин не прикажет вывести войска с территории Украины.

"... Я не думаю, что конфликт между Россией и Украиной будет разрешен до тех пор, пока Украина не уйдет... пока Путин не уйдет с Украины", - сказал американский лидер перед отправкой на климатическую конференцию под эгидой ООН COP27.

"Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать", — отреагировал на слова Байдена один из комментаторов.

При этом некоторые пользователи предположили, что для разрешения столкновения в Украине необходимо прекратить поставки со стороны США и стран НАТО.

"Джо, может быть, вам следует прекратить поставлять Украине деньги и оружие", - выразил мнение другой пользователь.

Некоторые читатели Twitter видят корень проблемы в самом президенте штатов.

"Или пока мы не вытащим тебя из Белого дома, Джо Байден", — заявил еще один пользователь.

Несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил пять условий перехода к мирным переговорам. Среди них он выделил возмещение убытков в связи с конфликтом, "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.