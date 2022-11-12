В Одессе моряки протестуют из-за невыдачи разрешений на работу за границей

В Одессе моряки провели митинг с требованием к властям страны не препятствовать в выдаче разрешений на работу за пределами Украины Фото: REUTERS

В Одессе моряки провели митинг с требованием к властям страны не препятствовать в выдаче разрешений на работу за пределами Украины, об сообщает в своем Telegram-канале украинское издание «Страна».

«В Одессе вновь митингуют моряки. Они продолжают выходить на акции протеста, так как разрешение на работу за пределами Украины они до сих пор получить не могут, несмотря на наличие соответствующего постановления кабмина», - пишет издание.

Издание приводит слова представителя общественной организации «Украинское объединение моряков», являвшегося участником акции, что «во время каждого такого митинга представители военкомата раздают морякам повестки, оказывая моральное давление».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, главный военком Украины Юрий Максимов, заявлял, что необходимо доукомплектование армии Украины. Повестку могут прислать мужчинам в возрасте до 60 лет. В Киеве продолжаются рейды по выдаче повесток в любом месте и в любое время суток.