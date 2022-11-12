Премьер Италии Мелони обвинила лидера Франции Макрона в предательстве из-за ситуации с мигрантами Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала в адрес президента Франции Эммануэля Макрона слова обвинения по поводу ситуации вокруг мигрантов, прибывающих в ЕС. Об этом пишет издание Politico. Франция отказалась принять 3,5 тысячи мигрантов из Италии по европейским соглашениям.

"Париж заморозил планы по приему трех с половиной тысяч мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении и предложил другим странам последовать его примеру после того, как Рим отказался разрешить пришвартоваться судну неправительственной организации Ocean Viking", — говорится в публикации.

Отказа Франции в приеме беженцев из Италии подрывает национальную безопасность страны и оставить ее в "изоляции". Журналисты пишут, что Мелони рискует не сдержать обещание по защите национальных интересов Европы. Отмечается, что премьер-министра поразила "неоправданно агрессивная" реакция французской стороны при том, что Италия приняла в 2022 году 90 тысяч мигрантов.

Судном Ocean Viking владеет ассоциации SOS Méditerranée. Она занимается помощью мигрантам, которые пытаются переплыть Средиземное море и попасть в Европу. На этой неделе судну отказали в вхождении в один из портов Италии, из-за чего оно вынуждено было уйти от берегов Сицилии.

Несколько ранее сайт KP.RU писал о вопросе с мигрантами, который встает перед Евросоюзом на фоне кризисов, переживаемых еврозоной.