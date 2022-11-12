Читатели Le Figaro назвали Макрона поджигателем войны

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

В своих комментариях читатели Le Figaro подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона в связи с его поздравлениями Зеленского в связи с отводом российских войск из Херсона.

«Президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение Соединенным Штатам, ведущим войну против России на Украине. Я в недоумении», — говорится в одном из комментариев.

Другой пользователь также обратил внимание, что Макрон поздравлял на английском языке и отметил, что тот «подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО». При этом в комментарии читатель порекомендовал Макрону и Зеленскому «не злить Россию».

Еще один читатель назвал Макрона одним из «поджигателей войны» и подчеркнул, что нет «упоминаний о переговорах».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, читатели немецкого издания Die Welt осудили президента Украины Владимира Зеленского, который назвал отвод российских войск на левый берег Днепра «исторической победой».