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НовостиВ мире12 ноября 2022 14:30

Читатели Le Figaro назвали Макрона поджигателем войны

Французов возмутили слова президента насчет Херсона
Сергей ГАПЧУК
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: REUTERS

В своих комментариях читатели Le Figaro подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона в связи с его поздравлениями Зеленского в связи с отводом российских войск из Херсона.

«Президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение Соединенным Штатам, ведущим войну против России на Украине. Я в недоумении», — говорится в одном из комментариев.

Другой пользователь также обратил внимание, что Макрон поздравлял на английском языке и отметил, что тот «подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО». При этом в комментарии читатель порекомендовал Макрону и Зеленскому «не злить Россию».

Еще один читатель назвал Макрона одним из «поджигателей войны» и подчеркнул, что нет «упоминаний о переговорах».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, читатели немецкого издания Die Welt осудили президента Украины Владимира Зеленского, который назвал отвод российских войск на левый берег Днепра «исторической победой».