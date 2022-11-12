Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы

В первом квартале 2023 года корпус сможет принять пациентов. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Самаре завершается строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы. Готовность объекта, рассчитанного на 100 мест, превышает 75%. Об этом стало известно во время визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в регион. В рамках рабочей поездки глава Минздрава совместно с губернатором Дмитрием Азаровым оценили готовность корпуса.

– О корпусе мечтали 17 лет. Три губернатора пытались это сделать, а Дмитрий Азаров воплотил. Будучи мэром, он знал проблемы нашей детской инфекционной службы. Теперь ждем ввода объекта, – рассказал главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

В корпусе будут размещены приемное и реанимационное отделения, специализированные палаты-боксы, оснащенные кислородной поддержкой для лечения пациентов с различными видами инфекций, кабинет функциональной диагностики, рентген-блок и лабораторный комплекс. Объект сможет принять первых пациентов уже в первом квартале 2023 года.

– Я хотел бы сказать слова благодарности губернатору, потому что объект сдается с опережением графика, мы видим, что с высоким качеством идут работы. Сейчас уже ведется подготовка к приему законтрактованного оборудования, – отметил Михаил Мурашко.

Главврач больницы сообщил, что в данный момент идет подготовка кадров. В частности, есть соглашение с Самарским государственным медицинским университетом и Самарским медицинским колледжем имени Н. Ляпиной. Всего для обеспечения работы корпуса потребуется около 80 человек – врачей и среднего медицинского персонала.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня региональная система здравоохранения сделала колоссальный шаг вперед.

– Тот масштаб изменений, которые происходят сегодня в системе здравоохранения по всей стране, конечно, в первую очередь, благодаря мощному драйверу — поддержке, которую регионы получают от Президента страны и от министерства здравоохранения. И в дальнейшем мы приложим все усилия, чтобы опережающими темпами реализовывать все поставленные задачи, все планы, которые мы взяли на себя вместе с жителями региона, – резюмировал глава региона, поблагодарив главу федерального минздрава за поддержку в реализации важных проектов на территории Самарской области.