Глава Кузбасса Сергей Цивилев дал старт крупнейшему в России проекту развития горнолыжного курорта Шерегеш

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев 12 ноября представил крупнейший в России по объему строительства и инвестициям проект комплексного развития горнолыжного курорта «Шерегеш». Программа рассчитана на 20 лет, за это время на территории в 427 га будет построено 37 апарт-комплексов в стиле альпийского шале, появятся новые трассы, подъемники и другая инфраструктура. Губернатор подчеркнул, что основная цель проекта – превратить Шерегеш в лучший курорт международного класса.

«Развитие «Шерегеша» входит в число приоритетных федеральных проектов. По поручению президента России здесь реализуется национальный проект в сфере туризма, также наш курорт входит в программу социально-экономического развития до 2024 года. Наша конечная цель - сделать «Шерегеш» одним из лучших мировых горнолыжных курортов. Это требует подготовки инфраструктуры соответствующего уровня. Мы создаем максимально привлекательные условия, сюда зашли серьезные инвесторы, каждый уже приступил к строительству», - рассказал Цивилев.