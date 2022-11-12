Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров дали старт серийному производству инновационной продукции СамГМУ

Михаил Мурашко отметил, что запуск производства — еще один вклад в развитие современной медицины Фото: Полина КАРПОВА

В субботу, 12 ноября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Самарскую область с рабочим визитом. В рамках поездки глава Минздрава и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дали старт серийному производству инновационной продукции СамГМУ в индустриальном парке «Преображенка».

– Современная медицина – это технологии, разработки, научный поиск, прорыв, лабораторные решения и их масштабирование. Мы научились делать серьезные вещи в области диагностики, фармацевтики. И мне очень приятно, что СамГМУ – один из 10 вузов Министерства здравоохранения, который стал участником программы «Приоритет 2030» и получил дополнительный толчок для развития. И сегодня этот центр – это еще один наш вклад в развитие современной медицины, – отметил Михаил Мурашко.

Благодаря запуску в Самарской области налажено серийное производство медицинских изделий с использованием высоких технологий, собственных программных продуктов, искусственного интеллекта.

– Важно, что мы сами, являясь их разработчиками, идеологами, эти конструкции производим. Это позволяет нашим молодым докторам, которые хотят посвятить свою жизнь, в том числе развитию медицины, разработкам, уже начиная со школьной скамьи приобщиться к разработке, производству, использованию и эксплуатации оборудования, – подчеркнул Михаил Мурашко.

Дмитрий Азаров отметил, что запуск серийного производства медицинских изделий – это огромный шаг вперед как для самого вуза, так и для Самарской области и всей страны.

– Раньше говорили, что медицинский университет – это триада: лечить, учить и заниматься наукой. Сегодня с полным основанием в эту триаду можно добавить и производство. Это очень важно, – поделился Дмитрий Азаров. Он также поблагодарил Михаила Мурашко за поддержку вуза.

СамГМУ наладил выпуск нескольких своих разработок: мультисенсорных тренажеров для реабилитации ReviVR и ReviMotion, а также первой российской системы хирургической навигации AUTOPLAN. С запуском серийного производства университет сможет закрыть потребности в навигационных хирургических системах на всей территории страны, обеспечивая технологическую независимость от импортного оборудования.