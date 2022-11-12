Губернатор Курской области сообщил, что ВСУ атаковали с дронов подстанцию Глушковской РЭС Фото: REUTERS

Армия Украины сбросила самодельное взрывное устройство при помощи дронов на подстанцию Глушковской РЭС. Об атаке сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"ВСУ сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования", - утверждает Старовойт.

Он отметил, что в результате атаки повредилось некоторое оборудование, обеспечивавшее дома электричеством. Жилые помещения остались без света. На месте аварии работают ремонтные бригады. Повреждения в скором времени обещают устранить.

Напомним, не так давно ВСУ нанесли удары по приграничью Курской области. Под огнем оказалось село Гуево Суджанского района.

Также продолжается наступление украинской армии в Херсонской области, однако, в Кремле не считают вывод Вооруженных сил (ВС) России из Херсона, а также передислокацию российских войск на левый берег Днепра унизительной.