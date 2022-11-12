Замглавы МИД России Вершинин заявил, что Россия намерена настаивать на переподключении Россельхозбанка к SWIFT Фото: REUTERS

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия будет настаивать на переподключении Россельхозбанка к SWIFT для осуществления продовольственной сделки в рамках соглашения ООН по экспорту сельскохозяйственной продукции нуждающимся странам. Об этом он сообщил заявил во время брифинга журналистам 12 ноября 2022 года.

"Мы обсуждаем это не первый раз, потому что, с моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед. Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом, получили заверения опять со стороны ооновских представителей о том, что они также считают этот вопрос жизненно важным", - сказал Вершинин.

По его словам, Россия сделает все, чтобы добиться переподключения банка к международной системе.

В качестве временной альтернативы замглавы МИД предложил открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков - Citibank и JPMorgan.

"Но эта если опция и может быть, то она может быть только временная, потому что реальное решение - это полное переподключение к системе финансовых сообщений SWIFT Россельхозбанка", - подчеркнул он.

Несколько ранее Вершинин сказал, что Россия не приняла окончательного решения по зерновой сделке, с учетом прецедентов на Крымском мосту и в Севастополе. По его словам, окончательная позиция России по продуктовой сделке будет сформулирована в ходе реализации меморандума РФ и ООН о взаимопонимании по поставкам российской сельскохозяйственной продукции.